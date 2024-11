Bradul Brasovului, deja o atractie

Bradul de Craciun a fost instalat in Piata Sfatului in noaptea de marti spre miercuri, 12/13 noiembrie, si urmeaza sa fie impodobit. Are 29 de metri, fiind cel mai inalt de pana acum montat in Brasov, dar si in tara. Trecatorii si-au facut deja primele fotografii cu bradul, dar parerile lor sunt impartite."Pare putin lesinat dar nu stiu de ce. Cel mai mult mi-a placut cel de anul trecut, avand in vedere ca sunt studenta si stiu deja cum a fost si acum 2 ani. Anul acesta... nu stiu ce o sa ... citește toată știrea