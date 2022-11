Au inceput pregatirile pentru impodobirea orasului de sarbatori, iar bradul de Craciun a fost instalat aseara, in Piata Sfatului.Pregatirile de sarbatori, care vizeaza organizarea Targului de Craciun sunt in plina desfasurare in Brasov.In cursul serii de ieri, 10 noiembrie, in Piata Sfatului din Brasov a ajus bradul de Craciun. Acesta a fost instalat si urmeaza sa fie ... citeste toata stirea