Brasovul are, de miercuri seara, brad de Craciun. Acesta a fost adus din Poiana Brasov, din zona Stana Turistica, fiind taiat de pe o pasune aflata in proprietatea municipiului Brasov.Pentru taierea, transportarea si montarea lui, lucratorii Regiei Publice Locale a Padurilor Kronstadt au avut nevoie de aproape o zi de munca. La taiere, bradul avea 26 de metri, insa, potrivit directorului regiei, Dan Olteanu, dupa instalare, pomul de Craciun din Piata Sfatului are o inaltime de 23,5 metri. ... citeste toata stirea