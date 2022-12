Brasovul s-a alaturat in 23 decembrie campaniei "Lights for Ukraine" si a stins, simbolic, pentru un minut, luminitele din bradul din Piata Sfatului. Campania s-a desfasurat in toata lumea si a fost lansata de Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei, in parteneriat cu platforma United24.Obiectivul initiativei a fost de a atrage atentia asupra situatiei din Ucraina, in special asupra ... citeste toata stirea