Bradul impodobit, magia Craciunului. Bradul ar simboliza Sfanta Treime

Romanii si nu doar ei nu concep sarbatorile de iarna si Craciunul fara bradul impodobit si fara feeria de lumini care sa acopere centrele localitatilor. Luminitele de toate culorile au cuprins pana si cele mai indepartate catunuri, iar romanii nu mai tin cont de banii publici cheltuiti pentru distractii in conditiile in care se moare in spitale, copiii nu pot merge la scoala din cauza saraciei, se moare pe sosele, s.a. Chiar nu mai conteaza de Craciun ca latrina este in fundul curtii, ca ... citeste toata stirea