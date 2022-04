Un ilfovean a fost prins la Bran cu o alcoolemie de dosar penal, duminica, 3 aprilie, la ora la care bucurestenii iau "in piept" drumul spre casa, un DN1 care, weekend de weekend, e "bara la bara" pe Valea Prahovei. "In jurul orei 10.30, politisti din cadrul Politiei Bran au oprit in ... citeste toata stirea