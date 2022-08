,,Brancoveanu", filmat in Cetatea Fagarasului. Actorul Mihai Giuritan, eroul principal

In perioada 15-21 august, Cetatea Fagarasului este platou de filmare pentru proiectul cinematografic ,,Brancoveanu", in regia lui Dan Pita. Asa cum sustine producatorul proiectului, Alexandru Ciocianu de la Apolo AVP SRL, ,,Brancoveanu" este un film de inters national care aduce la lumina contributia Domnului Valah Brancoveanu la raspandirea crestinismului in epoca medievala si va reda drumul domnitorului spre capitala Imperiului Otoman, unde doreste sa isi dovedeasca nevinovatia.Filmari fara ... citeste toata stirea