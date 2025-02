Bransarea Centrului de Aport Voluntar din Stupini, estimata la 200.533 lei

Proiectul centrului de aport voluntar (CAV) ce urmeaza a se construi in cartierul Stupini din Brasov a intrat in etapa lucrarilor la retelele de utilitati. Astfel, Primaria Brasov analizeaza in acasta perioada oferta firmei brasovene Instalatii Trust SA, valoarea contractului pentru proiectarea si executia lucrarilor de bransare a centrului la reteaua de apa si canalizare.Valoarea contractului este estimata la 200.533 lei, cu tot cu TVA, iar finantarea este asigurata de la bugetul local al ... citește toată știrea