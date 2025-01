Branza cu E. Coli la Carrefour, produsa in Franta

Carrefour anunta retragerea de la vanzare a branzei Morbier 250G RDF, comercializata sub brandul Reflets de France, din cauza suspiciunii de contaminare cu bacteria Escherichia coli. Masura vizeaza toate loturile incepand cu DLC 08.01.2025, iar produsul a fost disponibil la raft in sistem de autoservire, in magazine din Brasov, Bucuresti, Pitesti, Cluj si Timisoara. Persoanele care au achizitionat acest produs sunt sfatuite sa nu-l consume si sa-l distruga sau sa-l returneze la magazin. ... citește toată știrea