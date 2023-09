Brasovenii si turistii sunt invitati la traditionalul eveniment "Ravasitul Oilor", in cadrul Festivalului Branzei si al Pastramei care se va desfasura in perioada 22-24 septembrie, pe Platoul "Inima Reginei" de la poalele Castelului Bran.Vizitatorii se vor putea bucura de o gama larga de produse locale: pastrama, diferite tipuri de branzeturi, mezeluri de casa si dulciuri traditionale. De asemenea, in cadrul evenimentului vor avea loc concursuri de gatit si degustare a branzei si a pastramei, ... citeste toata stirea