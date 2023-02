Brasov 2023, un buget negociat "la sange": Peste 8 ore de dezbateri, 14 amendamente admise, 3 respinse

Dupa opt ore si jumatate, consilierii locali brasoveni au aprobat in sedinta de plen de joi, 2 februarie, bugetul local pe anul 2023. Anul acesta, municipalitatea brasoveana estimeaza venituri in valoare de 1,28 miliarde de lei si cheltuieli in cuantum de 1,54 miliarde lei - credite de angajament. Diferenta intre venituri si cheltuieli va fi acoperita din excedentul inregistrat la finalul anului 2022.In timpul sedintei de plen au fost depuse, in total, 17 amendamente, de catre consilierii ... citeste toata stirea