Brasov, 24 de ore din 24: 021.955168

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) pune la dispozitia consumatorilor, in contextul minivacantei de Rusalii, un serviciu de permanenta, pregatit sa faca, in cazul unor sesizari, controale.Institutia recomanda solutionarea amiabila in cazul in care apar probleme cu operatorul economic, iar in cazul unui refuz sau daca drepturile nu sunt respectate, se poate face o reclamatie la ANPC sau alte institutii ale statului, in functie de competenta fiecareia, conform ... citește toată știrea