Brasov: 3 masini pe 1 loc de parcare. "Degeaba insistam cu niste piste pentru biciclisti pentru care desfiintam 600 de locuri de parcare"

In municipiul Brasov sunt 150.000 de masini si 45.000 de locuri de parcare. Cifrele au fost prezentate de consilierul local PSD Sorin Basca, presedinte al Comisiei de Buget Finante din Consiliul Local Brasov in emisiunea Oneliei Pescaru de la postul de televiziune Nova Tv.De altfel, in opinia lui, principala prioritate a Brasovului pentru perioada urmatoare este rezolvarea problemei traficului rutier, ceea ce inseamna amenajarea unor locuri de parcare, construirea unor pasaje si extinderea ... citește toată știrea