Brasov, Bucuresti, Brasov: Atacuri surpriza regizate de SRI

Un amplu exercitiu antitero a fost organizat ieri in Bucuresti, Brasov si Giurgiu. Actiunea a fost anuntata doar in dimineata zilei, fara prea multe detalii, pe pagina de Facebook a SRI: "Atentie! Marti, 8 noiembrie, are loc un exercitiu antiterorist in mai multe puncte din Bucuresti, judetul Giurgiu si judetul Brasov. Exercitiul presupune inclusiv utilizarea de munitie de manevra si de mijloace pirotehnice. Cetatenii care devin martori ai evenimentelor sunt rugati sa urmeze indicatiile ... citeste toata stirea