Valoarea pagubelor facute de ursi si lupi, in judetul Brasov, de la inceputul anului pana in prezent, se ridica la aproape 200.000 de lei. Din datele inregistrate de Agentia de Protectie a Mediului Brasov, cele mai multe pagube au fost in gospodariile localnicilor din Homorod, Apata, Sercaia, Mandra si Sambata de Sus. In prima parte a anului, zeci de sateni s-au trezit ca peste noapte le-au fost omorate animalele domestice, iar din aceasta luna, le-au fost distruse si culturile de porumb. ... citeste toata stirea