Tulburarea somnului se plateste cu lovituri si injuraturi. Asa a ales sa isi faca dreptate un brasovean care deranjat de rasul a trei tinere a iesit in strada si le-a luat la bataie. S-a intamplat in noaptea de 31 iulie inspre 1 august, la ora 1.00, la intersectia strazilor brasovene Traian cu Tarnavei. Cazul a fost prezentat de Radio Romania Brasov, care a intrat si in posesia imaginilor care prezinta momentul agresiunii.Provocat si provocateTrei fete cu varste intre 18 si 20 de ani se ... citeste toata stirea