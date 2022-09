Brasov Heroes, editia a 9-a, in cifre

Peste 3000 de eroi de Brasov si aproape 396.340 de lei, pentru 10 cauze ale comunitatii. Asa arata, in cifre, editia a 9-a a Brasov Heroes, cursa cu obstacole a comunitatii, care a avut loc la inceputul acestei luni. Brasov Heroes este programul de strangere de fonduri si de activare a comunitatii a celor de la Fundatia Comunitara, care consta in 3 luni de fundraising si care culmineaza cu o cursa cu obstacole a comunitatii - unde lumea alearga si doneaza astfel pentru cauzele sustinute. In ... citeste toata stirea