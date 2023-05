De 9 ani, ziua de 2 iunie a fost declarata, oficial, drept Ziua Nationala pentru Adoptie.Deloc intamplator, aceasta urmeaza in calendar Zilei internationale a copilului si a parintilor, invitandu-ne astfel sa constientizam cat de important este pentru un copil sa creasca intr-o familie, in care sa se simta iubit si protejat.La nivelul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov, in perioada 01 ianuarie - 31 mai 2023 au fost finalizate procedurile de adoptie pentru ... citeste toata stirea