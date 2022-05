Brasov - locul 4 in clasamentul judetelor care atrag investitii straine

Dupa Bucuresti si Ilfov, judetele din Centrul si Vestul Romaniei au atras cele mai multe investitii straine. Mai precis, trei din primele 10 judete din tara la capitolul investitii straine se afla in Regiunea Centru. Brasov, Sibiu si Mures. Nu e motiv de prea mare incredere, ci doar statistica. Pentru ca sumele investite sunt abia a opta parte din ceea ce s-a investit in Capitala.Contextul geo-politic face sa nu fie o perioada propice investitiilor in ... citeste toata stirea