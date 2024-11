Brasov: Noi informatii despre acordarea ajutorului pentru incalzire

Documentele depuse pana cel tarziu in data de 20.11.2024 conduc la acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei in sezonul rece 2024-2025 incepand cu data de 01.11.2024, iar cererile depuse din data de 21.11.2024 vor conduce la acordarea ajutorului incepand cu data de 01.12.2024.Pana in data de 15.11.2024 la Directia de Asistenta Sociala Brasov s-au depus un numar de 945 cereri in cadrul Campaniei pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei in sezonul rece 2024-2025. ... citește toată știrea