Brasov, orasul cu cel mai accesibil transport in comun. Si un cartier din municipiu, in clasament

Brasov este cel mai accesibil oras din tara din punct de vedere al transportului in comun, arata indexul T.R.A.I. realizat de Storia.Principalele orase din Romania in care locuitorii considera ca transportul in comun este accesibil sunt Brasov, Targoviste si Sibiu.La polul opus, in Calarasi, Alexandria si Drobeta-Turnu Severin locuitorii considera ca exista dificultati majore cand vine vorba despre accesul la transportul in comun, arata indexul T.R.A.I. realizat de Storia.Indexul T.R.A.I. ... citește toată știrea