Brasov, planul de scolarizare pentru 2022 - 2023: 3 locuri la profesionala, 7 la liceu

194 de clase de a IX-a sunt propuse pentru urmatorul an scolar, dintre care o treime sunt pentru invatamantul profesional (dual si nedual). Pentru intreg segmentul liceal, respectiv de la clasele a IX-a pana la a XIII-a, in judetul Brasov, pentru anul scolar 2022-2023 sunt proiectate 540 de clase, in total. Toate acestea sunt parte a planului de scolarizare, finalizat de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Brasov si trimis la Ministerul Educatiei pentru aprobare.Intre toate clasele de liceu, ... citeste toata stirea