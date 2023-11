Miercuri, 15 noiembrie, incepand cu ora 07.00, politistii din cadrul IPJ BRASOV - SICE, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, au pus in aplicare un numar de trei mandate de perchezitie domiciliara pe raza judetelor Brasov (1 locatie) si Prahova (2 locatii). "Actiunile s-au desfasurat intr-un dosar de urmarire penala, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii ... citeste toata stirea