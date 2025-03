Brasov, Prejmer, Tarlungeni: 111 amenzi la o "trecere" a Politiei

Politia Brasov, prin Biroul Rutier, continua raziile tematice in metropola. Miercuri, 5 martie, raza de control a fost municipiul Brasov, Prejmer si Tarlungeni. "Actiunea s-a desfasurat in doua etape, iar in cadrul activitatilor de control au fost constatate 111 abateri contraventionale, pentru care au fost aplicate sanctiuni. Cele mai multe abateri au fost inregistrate la regimul sigurantei rutiere, domeniu in care, pentru depasirea limitei legale de viteza, au fost aplicate aproape 30 de ... citește toată știrea