Brasov, printre judetele cu cele mai multe accidente de munca in prima jumatate a anului

Peste 2.300 persoane au suferit accidente de munca in prima jumatate a anului. 43 de oameni si-au pierdut viata.Un numar de 2.311 persoane au suferit accidente de munca in primul semestru din 2024, cu 11,6% mai putine decat in aceeasi perioada a anului 2023, iar dintre acestea 43 si-au pierdut viata (in scadere cu 34,8% fata de primele sase luni din 2023), conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si citate de Agerpres.Sectoarele economiei nationale ... citește toată știrea