Brasov Running Festival restrictioneaza, in weekend, traficul din Brasov

In weekend-ul 20-22 septembrie, cartierul Coresi va gazdui cea de-a 4-a editie a competitiei Brasov Running Festival, astfel ca traficul va fi restrictionat, doar in anumite zone, pentru buna desfasurare a celui mai important eveniment atletic al anului din Romania.Competitia include cursa tRUNsylvania International 10K, singura din S-E Europei certificata World Athletics Elite Label, ce are sansele sa duca numele Brasovului pe scena mondiala, fiind transmisa live pe canalul World ... citește toată știrea