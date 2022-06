Brasov: Sapte persoane, intre care doi cetateni straini, cercetate intr-un dosar de organizare de lupte intre animale

Procurorii si politistii brasoveni cerceteaza, sub control judiciar, sapte persoane intr-un dosar care vizeaza infractiuni de efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos si organizare de lupte intre animale. Speta este instrumentata in colaborare cu Europol. Potrivit unui comunicat dat publicitatii duminica de IPJ Brasov, politistii de la investigatii criminale, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov, au retinut sapte persoane suspectate de ... citeste toata stirea