Ridicarea masinilor fara stapan din municipiul Brasov ar putea costa 156.889 lei, cu TVA, in perioada 1 mai - 31 decembrie. Pentru atribuirea a serviciilor de ridicare a vehiculelor, Primaria Brasov a lansat o procedura de atribuire directa, insa, potrivit anuntului postat pe platforma electronica de achizitii publice, aceasta va fi anulata daca municipalitatea brasoveana va semna un contract cu SC Tetkron SRL (firma aflata in subordinea Consiliului Local Brasov).De altfel, in plenul ... citeste toata stirea