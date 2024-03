Brasov si Oradea, fruntase la cresterea preturilor apartamentelor vechi

In luna februarie a acestui an, preturile apartamentelor de vanzare au inregistrat o crestere de 9% comparativ cu luna februarie a anului trecut. Pretul solicitat pe metru patrat pentru apartamentele noi de vanzare a crescut cu 10% in luna februarie 2024 vs. februarie 2023, in timp ce pretul apartamentelor vechi a crescut, in medie, cu 8%, conform celor mai recente date de pe Storia, platforma de imobiliare lansata de OLX. In ceea ce priveste durata de viata a anunturilor cu proprietati de ... citește toată știrea