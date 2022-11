Brasov si Predeal in topul preferintelor turistilor pentru minivacanta de 1 Decembrie

Brasov, Predeal si Sibiu sunt cele mai cautate destinatii turistice pentru minivacanta de 1 Decembrie.Cei mai multi romani isi vor petrece zilele libere in tara, in marile orase, care vor organiza festivitati cu ocazia Zilei Nationale, si la munte.In topul celor mai populare orase se afla Brasov, Sibiu, Predeal, Bucuresti, Cluj-Napoca.Romanii isi incep ultima luna din an cu o binemeritata pauza. Chiar daca, in mod traditional, doar zilele de 30 noiembrie (Sf. Andrei) si 1 Decembrie (Ziua ... citeste toata stirea