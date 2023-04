In Romania incepe realizarea celui mai mare si dificil proiect feroviar dezvoltat vreodata la nivel national. Constructia a patru tuneluri lungi de peste 24 km care strapung Carpatii pentru calea ferata Brasov-Sighisoara.Acestea vor fi construite de grecii de la AKTOR. EI aduc in Romania 4 TBM-uri (Tunner Boring Machine) in valoare de peste 70 milioane euro.Incepe cel mai mare si dificil proiect feroviar din Romania: 4 tuneluri de peste 24 km strapung ... citeste toata stirea