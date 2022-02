Brasov, stocul pentru refugiati: 80 de saltele, 200 de paturi, cate 150 de pilote, lenjerii si perne, 300 de prosoape

Conflictul militar dintre Rusia si Ucraina a pus in garda si autoritatile din Romania. Inclusiv la Brasov se fac pregatiri pentru primirea eventualilor refugiati care ar putea ajunge in orasul de la poalele Tampei, in perioada urmatoare.In depozitele Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Brasov sunt pregatite sute de materiale pe care autoritatile le vor putea folosi in momentul in care refugiatii din Ucraina ar veni sa ceara adapost in oras. "Avem materiale in stocuri pentru ... citeste toata stirea