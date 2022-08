BRASOV-ul a marcat Ziua Nationala a Republicii Moldova

Brasovul a marcat, in 27 august, Ziua Independentei Republicii Moldova. Astfel, sambata seara, literele BRASOV de pe Tampa si Primaria, iluminate in culorile Republicii Moldova.Republica Moldova si-a declarat independenta fata de URSS in 27 august 1991, printr-o decizie a parlamentului de la Chisinau. Actul fondator al Republicii Moldova din 27 august 1991 este marcat in fiece an ca Ziua Nationala a Republicii Moldova sau Ziua Independentei.Declaratia a fost adoptata si semnata de 278 ... citeste toata stirea