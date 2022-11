"BRASOV-ul": albastru, pentru cei 2.000 de copii aflati in situatii de risc

Municipiului Brasov s-a alaturat campaniei UNICEF sarbatorind, in 20 noiembrie, Ziua Internationala a Drepturilor Copiilor. Pentru a marca aceasta zi, duminica seara, sediul Primariei si literele de pe Tampa au fost iluminate in albastru.20 noiembrie a fost stabilita pentru a marca Ziua Internationala a Drepturilor Copiilor dupa ce, in anul 1989, Adunarea Generala a Natiunilor Unite a adoptat Conventia cu privire la Drepturile Copilului."Ziua Internationala a Drepturilor Copilului este o ... citeste toata stirea