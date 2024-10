BRASOV-ul, in roz si bleu

Brasovul s-a alaturat altor 11 orase din tara si a iluminat marti literele "BRASOV" de pe Tampa in culorile roz si bleu, cu ocazia "Zilei Parintilor de Ingeri", comemorata pe 15 octombrie 2024. Brasovul transmite astfel un mesaj de solidaritate cu parintii care s-au confruntat cu decesul propriilor copii, precum si un mesaj de constientizare pentru intreaga comunitate locala. Initiativa a pornit din Marea Britanie, in 2017, si a fost preluata de mai multe state de pe glob.Din acest an si ... citește toată știrea