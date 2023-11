Literele BRASOV, de pe Tampa, si cladirea Primariei Brasov au fost luminate in seara de sambata in culoarea portocaliu pentru a marca Ziua Internationala pentru Eliminarea Violentei asupra Femeilor.Aceasta este marcata in fecare an pe 25 noiembrie, fiind stabilita de catre Adunarea Generala a Natiunilor Unite pentru a atrage atentia publicului asupra problemei violentei impotriva femeilor. Fenomenul, ... citeste toata stirea