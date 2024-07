Brasovean disparut de 6 zile

Un brasovean de 57 de ani a plecat de acasa la jumatatea saptamanii trecute si nu a mai revenit. Vazand ca acesta nu mai revine, apropiatii sai au decis sa anunte disparitia la Politie, in speranta ca autoritatile ii vor da de urma."Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov efectueaza verificari pentru identificarea unei persoane disparute, dupa ce au fost sesizati cu privire la faptul ca GUZUMAS CONSTANTIN, in varsta de 57 de ani, ar fi plecat, in cursul zilei de 04 ... citește toată știrea