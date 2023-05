Un brasovean a fost retinut, dupa ce ar fi facut gesturi obscene, intr-un autobuz RAT Brasov.Barbatul, de 33 de ani din Brasov, a fost retinut de politisti, dupa ce s-ar fi dezbracat intr-un autobuz si ar fi inceput sa execute acte obscene, de fata cu ceilalti calatori.Politistii din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Sectia 4 Politie efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, cu persoana cercetata in stare de retinere, sub aspectul savarsirii infractiunii de "ultraj contra bunelor ... citeste toata stirea