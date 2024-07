Brasoveanca de 41 de ani, disparuta dupa ce si-ar fi facut cont pe Tinder

O femeie din Brasov, in varsta de 41 de ani, disparuta fara urma dupa ce ar fi plecat in Bruxelles, este cautata de politie si apropiati. Rudele cred ca romanca a cazut in plasa traficantilor de carne vie, dupa ce si-ar fi facut un cont pe Tinder, unde ar fi cunoscut un barbat care i-ar fi trimis circa 1.000 de euro. Femeia, pe nume Sabina Aurelia Tomescu, in varsta de 41 de ani, din Brasov, este disparuta de aproape doua saptamani.Cazul a fost mediatizat sambata, 6 iulie, de IPJ Brasov, care ... citește toată știrea