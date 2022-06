O femeie din Brasov a murit in Italia, dupa ce a fost lovita, luni seara, de oglinda unei dube. Lovitura i-a provocat rani puternice la cap iar medicii nu au mai putut sa o salveze.Femeia se numea Mihaela Nuta Stan, era originara din Brasov si se afla in Sardinia din 2011. Aceasta lucra ca ingrijitoare si trimitea bani familiei care a ramas in Romania (sotul si doi copii), scrie unionesarda.it.Cea care a recunoscut cadavrul a fost ... citeste toata stirea