Brasoveanul Bogdan Peschir, audiat la sediul IGPR

Joi, 12 decembrie,, au avut loc perchezitii informatice la sistemele electronice folosite de brasoveanul Bogdan Peschir (36 de ani), cunoscut sub pseudonimul BogPR, cel care ar fi finantat o buna parte din campania electorala a candidatului Georgescu la alegerile prezidentiale, derulata in mare parte pe TikTok. Peschir a fost citat la sediul Inspectoratului General al Politiei Romane, pentru a fi audiat in dosar.Conform procedurilor legale, Peschir trebuie sa fie prezent in timpul verificarii ... citește toată știrea