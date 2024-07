Brasoveanul de care o sa se auda mult timp de acum incolo

Darius Chitu, elevul Colegiului National "Andrei Saguna" Brasov, care s-a remarcat inca din primul an de studiu, a absolvit acum clasa a XI-a cu un alt palmares impresionant.In Lotul restrans al Romaniei pentru Olimpiada Internationala de Inteligenta ArtificialaDarius, prin constructia sa intelectuala profund inradacinata in transdisciplinaritate, fapt rasunat prin multitudinea sa de realizari academice multidirectionale, a reusit sa atinga performanta calificarii in Lotul restrans al ... citește toată știrea