Brasoveanul Gabriel Andronache, reales lider al deputatilor PNL

PNL anunta, sambata, ca grupul propriu din Camera Deputatilor are 49 de membri, iar Gabriel Andronache este in continuare lider de grup."Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor are in componenta 49 de deputati. Conducerea Grupului este asigurata de: Andronache Gabriel- Liderul Grupului parlamentar", a anunta, ... citește toată știrea