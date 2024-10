Brasoveanul Ionut Banciu si-a incheiat mandatul de secretar de stat in Ministerul Mediului. Timp de cinci ani va fi vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Minier, Petrolier si al Stocarii Geologice a Dioxidului de Carbon

Brasoveanul Ionut Banciu (PNL) si-a incheiat luni, 21 octombrie, mandatul de secretar de stat in Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, pozitie pe care a ocupat-o incepand din primavara anului 2021. De luni, el este vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Minier, Petrolier si al Stocarii Geologice a Dioxidului de Carbon. El a fost numit in noua functie printr-o decizie semnata de premierul Marcel Ciolacu.El a anuntat incetarea mandatului printr-o postare pe ... citește toată știrea