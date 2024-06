Brasoveanul Radu Hossu, pe locul al treilea in competitia pentru sefia USR. "USR Brasov nu m-a sustinut cu absolut nimic"

Activistul brasovean Radu Hossu nu a reusit sa obtina functia de presedinte al USR, clasandu-se pe locul al treilea in urma alegerilor interne din partid (cu 1.471 de voturi - 12,54%), dupa Elena Lasconi (7.701 de voturi - 68,14%) si Cristian Seidler (1.873 de voturi - 16,57%). In schimb, s-a clasat peste Gabriel Filip (310 voturi - 2,74%).Chiar daca s-a clasat pe locul al treilea, Radu Hossu considera ca scorul obtinut de el este unul bun. "Din perspectiva organizatorica a partidului, am ... citește toată știrea