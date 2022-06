Brasoveni alesi la Adunarea Eparhiala a Arhiepiscopiei Sibiului

Zilele trecute a avut loc sedinta de constituire a Adunarii Eparhiale a Arhiepiscopiei Sibiului, pentru mandatul 2022-2026. Alegerile pentru membrii mireni (20 de persoane), cat si pentru membrii clerici (10 preoti) au avut loc in data de 5 mai, in toate cele 10 circumscriptii ale Arhiepiscopiei Sibiului (corespondente fiecarui Protopopiat).Evenimentul a debutat cu slujba de Te-Deum in Capela "Sfantul Mucenic Nichita Romanul". A ... citeste toata stirea