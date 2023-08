DIICOT anunta, marti, ca a fost dispusa trimiterea in judecata a 16 persoane, in Dosarul "Enigma" care vizeaza cea mai ampla piata online de vanzare a drogurilor, cu peste 11.000 de utilizatori.DIICOT a trimis in judecata 16 inculpati, acuzati ca au creat un grup pe o platforma de mesagerie sub numele "Iarba Dulce", cu 11.000 de membri, prin care erau vandute elevilor droguri si etnobotanice.Acuzatiile din acest dosar, intitulat de anchetatori "ENIGMA", sunt de constituire a unui grup ... citeste toata stirea