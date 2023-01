Brasoveni in Consiliul Superior al Magistraturii

Un procuror si un judecator din Brasov au ajuns in Consiliul Superior al Magistraturii. Joi, 5 ianuarie, s-a constituit noul CSM, care va functiona in aceasta componenta in urmatorii 6 ani.Ramona Gratiela Milu, care a fost judecator al Curtii de Apel Brasov, si Claudiu Constantin Sandu, prim procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, se numara printre cei care vor face parte din for in urmatorul mandat.Consiliul Superior al Magistraturii il va avea ca presedinte pe judecatorul ... citeste toata stirea