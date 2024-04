Brasoveni prinsi la pescuit in perioada de prohibitie, in zona lacului Dumbravita

13 barbati au fost prinsi de jandarmii brasoveni in timp ce pescuiau in zona lacului Dumbravita.Jandarmii brasoveni au desfasurat sambata, o actiune pe linia prevenirii si combaterii faptelor de natura contraventionala sau penala in domeniul piscicol.Pe timpul actiunii, au fost depistate 13 persoane, in timp ce pescuiau in zona lacului Dumbravita, fara a detine permis de pescuit, pentru pescuit in perioada de prohibitie.Cei 13 brasoveni au fost sanctionati contraventional cu amenda in ... citește toată știrea