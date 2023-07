Sute de brasoveni si nu numai s-au strans sambata, 8 iulie, dimineata, pe Aleea de sub Tampa, unde s-a desfasurat crosul Hospice Casa Sperantei. Participantii au vrut sa le intinda o mana prieteneasca tuturor celor care trec prin momente extrem de dificile si au nevoie de ajutorul celor de la Hospice."Astazi sunt peste 800 de alergatori care sunt alaturi de noi aici, pe Aleea de sub Tampa, la diferite curse, de la curse de copii sau curse de adulti pana la cursele pacientilor nostri si, in ... citeste toata stirea